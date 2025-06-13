Минобороны: ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта Сумской области и ДНР

12 июня армия России взяла под контроль населенные пункты Петровское и Алексеевка в ДНР. Бои за эти территории вела группировка войск «Центр». Подразделения 90-й танковой дивизии вышли на западную границу ДНР и продолжили наступательные действия 8 июня. В тот же день был установлен контроль над поселком Заря.