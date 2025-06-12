Армия России взяла Петровское и Алексеевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Петровское и Алексеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, бои за населенные пункты вели подразделения группировки войск «Центр».
8 июня представители Минобороны РФ сообщали, что подразделения 90-й танковой дивизии, входящей в группировку войск «Центр», вышли на западную границу ДНР и продолжили развивать наступление на территории Днепропетровской области.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога назвал выход российских подразделений на западную границу ДНР историческим событием для жителей Донбасса и всей России. Он также отметил, что 90-я танковая дивизия состоит преимущественно из бойцов из Челябинской и Свердловской областей.
В тот же день стало известно о взятии под контроль российскими войсками поселка Заря в ДНР. А 6 июня военные РФ установили контроль над селом Федоровка в том же регионе.