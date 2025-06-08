ВС России взяли под контроль поселок Заря в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над поселком Заря в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате «активных и решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск, говорится в сообщении. По данным оборонного ведомства, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» также вышли на западную границу республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
6 июня стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Федоровка в ДНР. На этой неделе российская армия также зашла в населенные пункты Редкодуб в ДНР и Кондратовку в Сумской области.