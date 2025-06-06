ВС России взяли под контроль Федоровку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт быть взят в результате активных действий подразделениями группировки войск «Восток».
4 июня Минобороны сообщило, что ВС РФ установили контроль над селом Редкодуб в ДНР и Кондратовкой в Сумской области. Населенные пункты взяли силами группировки войск «Запад» и «Север».
3 июня группировка войск «Север» установила контроль над Андреевкой в Сумской области, сообщили в ведомстве.