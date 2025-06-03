ВС РФ взяли под контроль Андреевку в Сумской области

Российская армия продолжает усилия по формированию зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. 1 июня под контроль ВС РФ перешла Алексеевка, а 31 мая – село Водолаги. 28 мая было освобождено село Константиновка, а 26-го – Владимировка и Беловоды. Ранее российские военные взяли село Локню.