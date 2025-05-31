ВС РФ взяли под контроль село Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селами Водолаги в Сумской области Украины и Новополь в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Водолаги были освобождены подразделениями группировки войск «Север», а Новополь – военными «Востока».
Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области. В последние дни они освободили несколько населенных пунктов в регионе. 28 мая Минобороны РФ сообщило о контроле над селом Константиновка, а 26 мая к ВС РФ перешли Владимировка и Беловоды. Перед этим армия России взяла село Локня.
31 мая в Сумской области объявили эвакуацию жителей 11 населенных пунктов. В общей сложности на сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов региона.