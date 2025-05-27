ВС РФ взяли под контроль село Старая Николаевка в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над селом Старая Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Взятие населенного пункта произошло за счет активных действий подразделений «Южной» группировки войск.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили общевойсковой полигон, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цех производства и места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации подразделений украинских сил в 148 районах. Силы противовоздушной обороны сбили 204 беспилотников самолетного типа, говорится в сводке оборонного ведомства.
26 мая подразделения группировки войск «Север» взяли села Владимировка и Беловоды в Сумской области. 25 мая Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Романовка в ДНР. Днем ранее российские военные взяли населенный пункт Локня в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР. 23 мая Минобороны объявило, что ВС РФ заняли село Радьковка в Харьковской области.
С 20 по 27 мая российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 2331 украинский беспилотник. Из этого числа 1465 БПЛА были сбиты вне зоны проведения спецоперации. По данным Минобороны, количество атак ощутимо увеличилось с 20 мая.