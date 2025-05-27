ВС РФ взяли под контроль село Старая Николаевка в ДНР

26 мая подразделения группировки войск «Север» взяли села Владимировка и Беловоды в Сумской области. 25 мая Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Романовка в ДНР. Днем ранее российские военные взяли населенный пункт Локня в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР. 23 мая Минобороны объявило, что ВС РФ заняли село Радьковка в Харьковской области.