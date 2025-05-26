ВС РФ взяли под контроль села Владимировка и Беловоды в Сумской области

25 мая Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Романовка в Донецкой народной республике (ДНР). Днем ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР. 23 мая Минобороны объявило, что под контроль ВС РФ перешло село Радьковка в Харьковской области. До этого российская группировка войск «Север» заняла населенный пункт Марьино в Сумской области.