Российские военные взяли под контроль село Романовка в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Романовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Взятие Романовки стало возможным в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск.
В ночь на 25 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 110 украинских беспилотников. В частности, 16 БПЛА сбили над Тульской областью. В Брянской и Калужской областях нейтрализовали по 14 дронов, в Московском регионе и Тверской области – по 13, в Белгородской и Курской областях – по 10. Над Орловской областью ликвидировали восемь беспилотников, над Крымом – семь, над Смоленской областью – два. По одному БПЛА уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
24 мая российские военные взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР. 23 мая Минобороны объявило, что под контроль ВС РФ перешло село Радьковка в Харьковской области. До этого российская группировка войск «Север» заняла населенный пункт Марьино в Сумской области.