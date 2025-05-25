Российские военные взяли под контроль село Романовка в ДНР

В ночь на 25 мая российские системы противовоздушной обороны уничтожили 110 украинских беспилотников. В частности, 16 БПЛА сбили над Тульской областью. В Брянской и Калужской областях нейтрализовали по 14 дронов, в Московском регионе и Тверской области – по 13, в Белгородской и Курской областях – по 10. Над Орловской областью ликвидировали восемь беспилотников, над Крымом – семь, над Смоленской областью – два. По одному БПЛА уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.