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ВС России взяли под контроль Локню в Сумской области и два села в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие взяли населенный пункт Локня в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны. 

Локня перешла под контроль российских сил в результате успешных действий подразделений группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве. Два населенных пункта в ДНР заняли подразделения группировки войск «Южная» и группировки войск «Восток».

Российские военные, как следует из сводки, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. 

Противник также понес потери в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино ДНР. ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

23 мая Минобороны сообщило, что российская армия взяла под контроль село Радьковка в Харьковской области. До этого группировка войск «Север» заняла населенный пункт Марьино в Сумской области.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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