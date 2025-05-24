ВС России взяли под контроль Локню в Сумской области и два села в ДНР
Российские военнослужащие взяли населенный пункт Локня в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны.
Локня перешла под контроль российских сил в результате успешных действий подразделений группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве. Два населенных пункта в ДНР заняли подразделения группировки войск «Южная» и группировки войск «Восток».
Российские военные, как следует из сводки, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области.
Противник также понес потери в районах населенных пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино ДНР. ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
23 мая Минобороны сообщило, что российская армия взяла под контроль село Радьковка в Харьковской области. До этого группировка войск «Север» заняла населенный пункт Марьино в Сумской области.