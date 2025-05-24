ВС России взяли под контроль Локню в Сумской области и два села в ДНР

Российские военные, как следует из сводки, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области.