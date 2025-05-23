ВС РФ взяли Радьковку в Харьковской области
В результате действий подразделений группировки войск «Запад» российские войска взяли под конроль село Радьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
19 мая группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Марьино в Сумской области. Также ведомство сообщило, что бойцами группировки войск «Центр» взят населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики (ДНР). 18 мая Минобороны России заявило о взятии села Богатырь в ДНР. Днем ранее Минобороны РФ сообщило о взятии силами подразделений группировки войск «Центр» Александрополя в ДНР. До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Вольное Поле в этой же республике.
В Минобороны отметили, что украинские военные превратили Богатырь в «мощный укрепрайон» и важный логистический узел, расположенный всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Согласно информации ведомства, ВСУ планировали использовать этот рубеж для остановки продвижения российских подразделений. Однако, несмотря на усилия противника, военнослужащие РФ «в считанные дни» установили контроль над селом и продолжили наступление.