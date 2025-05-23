ВС РФ взяли Радьковку в Харьковской области

19 мая группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Марьино в Сумской области. Также ведомство сообщило, что бойцами группировки войск «Центр» взят населенный пункт Новооленовка Донецкой народной республики (ДНР). 18 мая Минобороны России заявило о взятии села Богатырь в ДНР. Днем ранее Минобороны РФ сообщило о взятии силами подразделений группировки войск «Центр» Александрополя в ДНР. До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Вольное Поле в этой же республике.