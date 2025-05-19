Армия России взяла Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
18 мая Минобороны России заявило о взятии села Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР), назвав этот успех серьезным ударом по обороне ВСУ. Населенный пункт перешел под контроль РФ после «активных и решительных действий» подразделений группировки войск «Восток». По данным Минобороны, российские флаги в Богатыре были подняты военнослужащими 29-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в состав группировки.
В Минобороны отметили, что украинские военные превратили Богатырь в «мощный укрепрайон» и важный логистический узел, расположенный всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Согласно информации ведомства, ВСУ планировали использовать этот рубеж для остановки продвижения российских подразделений. Однако, несмотря на усилия противника, военнослужащие РФ «в считанные дни» установили контроль над селом и продолжили наступление.