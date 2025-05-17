Минобороны сообщило о взятии Александрополя в ДНР

16 мая стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Вольное Поле в ДНР. Минобороны России также сообщило, что с 10 мая российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего были поражены предприятие ВПК Украины, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники и другие объекты. 15 мая российское силы взяли под контроль Торское и Новоалександровку в ДНР, до этого стало известно о взятии населенного пункта Михайловка в этой же республике.