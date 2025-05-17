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Минобороны сообщило о взятии Александрополя в ДНР

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Российские военнослужащие взяли под свой контроль Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Населенный пункт перешел под контроль российских сил «решительными действиями» подразделений группировки войск «Центр», говорится в сообщении оборонного ведомства. 

16 мая стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Вольное Поле в ДНР. Минобороны России также сообщило, что с 10 мая российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего были поражены предприятие ВПК Украины, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники и другие объекты. 15 мая российское силы взяли под контроль Торское и Новоалександровку в ДНР, до этого стало известно о взятии населенного пункта Михайловка в этой же республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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