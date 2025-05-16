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Российские военные взяли под контроль Вольное Поле в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, с 10 по 16 мая российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

В результате поражены:

  • предприятие ВПК Украины, которое производит компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров;

  • объекты инфраструктуры военных аэродромов;

  • цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники;

  • места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА и безэкипажных катеров;

  • склады боеприпасов;

  • пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.

15 мая российское силы взяли под контроль Торское и Новоалександровку в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил и поблагодарил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии за взятие Торского.

Днем ранее Минобороны писало об освобождении населенного пункта Михайловка в ДНР. 13 мая сообщалось о взятии под контроль села Миролюбовка в ДНР. 12 мая российские военные установили контроль над поселком Котляровка в регионе. 8 мая под контроль ВС РФ перешло село Троицкое в ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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