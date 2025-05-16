Российские военные взяли под контроль Вольное Поле в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, с 10 по 16 мая российские военные нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
В результате поражены:
предприятие ВПК Украины, которое производит компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров;
объекты инфраструктуры военных аэродромов;
цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники;
места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА и безэкипажных катеров;
склады боеприпасов;
пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.
Днем ранее Минобороны писало об освобождении населенного пункта Михайловка в ДНР. 13 мая сообщалось о взятии под контроль села Миролюбовка в ДНР. 12 мая российские военные установили контроль над поселком Котляровка в регионе. 8 мая под контроль ВС РФ перешло село Троицкое в ДНР.