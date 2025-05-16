Российские военные взяли под контроль Вольное Поле в ДНР

Днем ранее Минобороны писало об освобождении населенного пункта Михайловка в ДНР. 13 мая сообщалось о взятии под контроль села Миролюбовка в ДНР. 12 мая российские военные установили контроль над поселком Котляровка в регионе. 8 мая под контроль ВС РФ перешло село Троицкое в ДНР.