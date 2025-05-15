Армия России взяла Новоалександровку и Торское в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новоалександровку и населенный пункт Торское в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.
Боевые действия за Новоалександровку вели подразделения группировки войск «Центр», а за Торское – части группировки «Запад».
14 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Михайловка в ДНР. В ходе боев в районах Красноармейска, Новоалександровки, Ульяновки, Новой Полтавки, Миролюбовки и других населенных пунктов были уничтожены формирования трех механизированных бригад, штурмовой, егерской бригады и бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинской стороны составили более 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.
13 мая Минобороны РФ информировало о взятии под контроль села Миролюбовка в ДНР. А 12 мая российские военные установили контроль над поселком Котляровка в том же регионе. 8 мая, до объявления перемирия, приуроченного к годовщине Дня Победы, ВС РФ взяли под контроль село Троицкое в ДНР.