Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
/ Политика

Армия России взяла Михайловку в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Михайловку в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.

«Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

В своей сводке Минобороны отмечает, что бойцами «Центра» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои велись в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка. Потери Украины: 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским силам в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка украинской Сумской области. Потери ВСУ: танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Западная группировка войск нанесла поражение бригадам ВСУ возле Глущенково, Дружелюбовки, Купянск-Узлового, Соболевки, Сеньково Харьковской области, а также Кировска и Карповки ДНР. ВСУ потеряли на направлении танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и два склада боеприпасов.

13 мая Минобороны сообщило, что донецкое село Миролюбовка перешло под контроль ВС РФ. Днем ранее, 12 мая, ВС РФ взяли под контроль поселок Котляровку в ДНР. 8 мая, до начала действия перемирия, приуроченного к годовщине со Дня Победы, российские военные взяли под контроль село Троицкое ДНР.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были присоединены к России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных