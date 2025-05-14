Армия России взяла Михайловку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Михайловку в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.
«Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
В своей сводке Минобороны отмечает, что бойцами «Центра» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои велись в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка. Потери Украины: 11 пикапов и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским силам в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка украинской Сумской области. Потери ВСУ: танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Западная группировка войск нанесла поражение бригадам ВСУ возле Глущенково, Дружелюбовки, Купянск-Узлового, Соболевки, Сеньково Харьковской области, а также Кировска и Карповки ДНР. ВСУ потеряли на направлении танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и два склада боеприпасов.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории были присоединены к России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.