Российские военные установили контроль над Миролюбовкой в ДНР

Днем ранее ВС РФ взяли под контроль поселок Котляровка в ДНР. 8 мая, до начала действия перемирия, приуроченного к годовщине со Дня Победы, российские военные взяли под контроль село Троицкое в ДНР. 7 мая ВС РФ установили контроль над селом Липовое в ДНР. Днем ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. 30 апреля ВС РФ установили контроль над селом Новое в ДНР. 29 апреля Минобороны сообщило о взятии села Дорошовка в Харьковской области, а днем ранее – села Каменки.