До начала перемирия ВС РФ взяли под контроль Троицкое в ДНР

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в украинском конфликте с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы». Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность краткосрочного перемирия. По его словам, нужна приостановка боев на 30 дней, так как «невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться».