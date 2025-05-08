До начала перемирия ВС РФ взяли под контроль Троицкое в ДНР
До начала действия перемирия, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, российские военные взяли под контроль село Троицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В министерстве уточнили, что установить контроль над населенным пунктом удалось в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр».
7 мая Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Липовое в ДНР. Днем ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР. 30 апреля ВС РФ установили контроль над селом Новое в ДНР. 29 апреля Минобороны сообщило о взятии села Дорошовка в Харьковской области. Днем ранее под контроль российских сил перешло село Каменка в Харьковской области. 24 апреля ВС РФ установили контроль над селом Богдановка в ДНР. 22 апреля – над поселком Сухая Балка в ДНР.
28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в украинском конфликте с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая «из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы». Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность краткосрочного перемирия. По его словам, нужна приостановка боев на 30 дней, так как «невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться».