Российские военные взяли село Лысовка в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что населенный пункт был взят в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
Как уточняется в сводке, бойцы этой группировки войск также нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Бои шли в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка в ДНР.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства БПЛА, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников, сообщило ведомство.
30 апреля российские военные взяли под контроль село Новое в ДНР. 29 апреля Минобороны России сообщило о взятии села Дорошовка в Харьковской области. Днем ранее под контроль ВС РФ перешло село Каменка в Харьковской области. 24 апреля российские силы установили контроль над селом Богдановка в ДНР. 22 апреля – над поселком Сухая Балка в ДНР.