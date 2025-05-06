Российские военные взяли село Лысовка в ДНР

30 апреля российские военные взяли под контроль село Новое в ДНР. 29 апреля Минобороны России сообщило о взятии села Дорошовка в Харьковской области. Днем ранее под контроль ВС РФ перешло село Каменка в Харьковской области. 24 апреля российские силы установили контроль над селом Богдановка в ДНР. 22 апреля – над поселком Сухая Балка в ДНР.