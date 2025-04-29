Российские военные взяли Дорошовку в Харьковской области

28 апреля Село Каменка в Харьковской области перешло под контроль ВС РФ. 24 апреля российские военные взяли село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР). 22 апреля Минобороны сообщало, что ВС установили контроль над поселком Сухая Балка в ДНР. До начала пасхального перемирия 20 апреля подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Новомихайловку в том же регионе.