Российские военные взяли под контроль Каменку в Харьковской области
Село Каменка в Харьковской области перешло под контроль вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад».
24 апреля российские военные взяли под контроль село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР). 22 апреля Минобороны сообщало, что ВС установили контроль над поселком Сухая Балка в ДНР. До начала пасхального перемирия 20 апреля подразделения группировки войск «Запад» взяли Новомихайловку в том же регионе. 17 апреля они установили контроль над селом Преображенка, а днем ранее над населенным пунктом Калиново также в ДНР.