ВС России до начала перемирия взяли под контроль Новомихайловку в ДНР
Российские военнослужащие взяли под свой контроль Новомихайловку в Донецкой народной республике (ДНР), это произошло до объявленного российской стороной пасхального перемирия, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Населенный пункт перешел под контроль российской стороны в результате действий подразделений группировки войск «Запад», говорится в сообщении.
18 апреля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Валентиновка в ДНР. 17 апреля ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Преображенка в этой же республике. Днем ранее под контроль российских войск перешло село Калиново в ДНР, а 13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку.
19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск того же дня и продлится до полуночи 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил соответствующий приказ остановить боевые действия. В Киеве пообещали соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально.