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ВС России до начала перемирия взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под свой контроль Новомихайловку в Донецкой народной республике (ДНР), это произошло до объявленного российской стороной пасхального перемирия, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Населенный пункт перешел под контроль российской стороны в результате действий подразделений группировки войск «Запад», говорится в сообщении.

18 апреля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Валентиновка в ДНР. 17 апреля ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Преображенка в этой же республике. Днем ранее под контроль российских войск перешло село Калиново в ДНР, а 13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку.

19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Предполагалось, что прекращение огня наступит с 18:00 мск того же дня и продлится до полуночи 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил соответствующий приказ остановить боевые действия. В Киеве пообещали соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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