ВС России до начала перемирия взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

18 апреля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Валентиновка в ДНР. 17 апреля ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Преображенка в этой же республике. Днем ранее под контроль российских войск перешло село Калиново в ДНР, а 13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку.