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/ Политика

Российские военные взяли под контроль село Преображенка в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, предприятие по производству дронов, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 204 беспилотника самолетного типа.

В ночь на 17 апреля средства противовоздушной обороны ликвидировали 71 украинский беспилотник над регионами РФ. Три БПЛА были сбиты над Владимирской областью. В Курской области уничтожены 49 беспилотников. Еще по семь дронов ликвидированы над Орловской и Рязанской областями. Четыре беспилотника российские военные уничтожили над Брянской областью.

16 апреля под контроль ВС РФ перешло село Калиново в ДНР. 13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку в ДНР. 10 апреля Минобороны сообщало о взятии под контроль подразделениями войск «Север» села Журавка в Сумской области Украины. 7 апреля российские силы установили контроль над селом Катериновка в ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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