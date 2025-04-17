Российские военные взяли под контроль село Преображенка в ДНР

В ночь на 17 апреля средства противовоздушной обороны ликвидировали 71 украинский беспилотник над регионами РФ. Три БПЛА были сбиты над Владимирской областью. В Курской области уничтожены 49 беспилотников. Еще по семь дронов ликвидированы над Орловской и Рязанской областями. Четыре беспилотника российские военные уничтожили над Брянской областью.