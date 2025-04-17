Российские военные взяли под контроль село Преображенка в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, предприятие по производству дронов, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 143 районах. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 204 беспилотника самолетного типа.
В ночь на 17 апреля средства противовоздушной обороны ликвидировали 71 украинский беспилотник над регионами РФ. Три БПЛА были сбиты над Владимирской областью. В Курской области уничтожены 49 беспилотников. Еще по семь дронов ликвидированы над Орловской и Рязанской областями. Четыре беспилотника российские военные уничтожили над Брянской областью.
16 апреля под контроль ВС РФ перешло село Калиново в ДНР. 13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку в ДНР. 10 апреля Минобороны сообщало о взятии под контроль подразделениями войск «Север» села Журавка в Сумской области Украины. 7 апреля российские силы установили контроль над селом Катериновка в ДНР.