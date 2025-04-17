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/ Политика

Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На Курскую область пришлось наибольшее количество сбитых беспилотников – 49. Еще по семь БПЛА были ликвидированы над Орловской и Рязанской областями. Четыре беспилотника российские военные уничтожили над Брянской областью, три – над Владимирской и один – над Тульской.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате налета БПЛА на регион повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные проверки. Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отсутствии раненых и разрушений. Аналогичные сообщения опубликовали в своих Telegram-каналах губернатор Рязанской области Павел Малков и глава Владимирской области Александр Авдеев.

В ночь на 16 апреля силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА самолетного типа в небе над Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и Крымом, а также над Московским регионом. Кроме того, в этот день Минобороны сообщило о шести ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры России за сутки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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