Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Курскую область пришлось наибольшее количество сбитых беспилотников – 49. Еще по семь БПЛА были ликвидированы над Орловской и Рязанской областями. Четыре беспилотника российские военные уничтожили над Брянской областью, три – над Владимирской и один – над Тульской.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате налета БПЛА на регион повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные проверки. Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отсутствии раненых и разрушений. Аналогичные сообщения опубликовали в своих Telegram-каналах губернатор Рязанской области Павел Малков и глава Владимирской области Александр Авдеев.
В ночь на 16 апреля силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА самолетного типа в небе над Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и Крымом, а также над Московским регионом. Кроме того, в этот день Минобороны сообщило о шести ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры России за сутки.