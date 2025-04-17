Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник над регионами России

В ночь на 16 апреля силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА самолетного типа в небе над Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областями и Крымом, а также над Московским регионом. Кроме того, в этот день Минобороны сообщило о шести ударах вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры России за сутки.