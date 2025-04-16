Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над шестью регионами РФ
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе на шестью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников было ликвидировано над Воронежской и Белгородской областями – девять и восемь соответственно. Над территорией Курской области российские военные сбили четыре БПЛА, еще по два – над Липецкой областью и Крымом. Один беспилотник был нейтрализован в небе над Московским регионом.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений при налете БПЛА ни на один из районов региона нет.
В ночь на 15 апреля силы ПВО сбили 115 БПЛА. По данным оборонного ведомства, 109 из них пришлись на Курскую область, три – на Воронежскую. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Московской, Брянской и Орловской областей.