Силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

Больше всего беспилотников было ликвидировано над Воронежской и Белгородской областями – девять и восемь соответственно. Над территорией Курской области российские военные сбили четыре БПЛА, еще по два – над Липецкой областью и Крымом. Один беспилотник был нейтрализован в небе над Московским регионом.