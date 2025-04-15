Российские средства ПВО уничтожили 115 украинских беспилотников за ночь
В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Из них 109 беспилотников было сбито над территорией Курской области, три – над Воронежской областью, а также по одному беспилотнику уничтожено над территориями Московской, Брянской и Орловской областей.
При массированной атаке украинских БПЛА на Курск погибла 85-летняя женщина. Еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. В результате атаки также загорелось несколько жилых домов.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, беспилотники были уничтожены в трех районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА также заявил глава Орловской области Андрей Клычков.
После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.