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Российские средства ПВО уничтожили 115 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Из них 109 беспилотников было сбито над территорией Курской области, три – над Воронежской областью, а также по одному беспилотнику уничтожено над территориями Московской, Брянской и Орловской областей.

При массированной атаке украинских БПЛА на Курск погибла 85-летняя женщина. Еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. В результате атаки также загорелось несколько жилых домов.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, беспилотники были уничтожены в трех районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА также заявил глава Орловской области Андрей Клычков.

После начала спецоперации вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях ввели средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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