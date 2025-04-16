Российские военные взяли под контроль село Калиново в ДНР
Село Калиново в Донецкой народной республике (ДНР) перешло под контроль ВС РФ, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт был занят российскими военными в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск.
13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку в ДНР. Тогда в Минобороны сообщали, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, места хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центр подготовки операторов БПЛА, место размещения оперативно-тактических ракет, пункты временной дислокации украинских военных и наемников в 141 районе.