Российские военные взяли под контроль село Калиново в ДНР

13 апреля подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку в ДНР. Тогда в Минобороны сообщали, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, места хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центр подготовки операторов БПЛА, место размещения оперативно-тактических ракет, пункты временной дислокации украинских военных и наемников в 141 районе.