Российские военные взяли под контроль Елизаветовку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Елизаветовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, места хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центр подготовки операторов БПЛА, место размещения оперативно-тактических ракет, пункты временной дислокации украинских вооенных и наемников в 141 районе. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства США и 207 беспилотников самолетного типа.
В ночь на 13 апреля дежурные средства ПВО ликвидировали 13 украинских дронов самолетного типа над двумя российскими регионами. Из них 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью и один – над Белгородской.
10 апреля Минобороны писало о взятии под контроль подразделениями войск «Север» села Журавка в Сумской области Украины. 7 апреля ВС РФ установили контроль над селом Катериновка в ДНР. Днем ранее под контроль российских сил перешло село Басовка в Сумской области. Там наступательные действия также вели подразделения группировки «Север».