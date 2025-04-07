Российские войска взяли под контроль Катериновку в ДНР

Тем временем подразделения группировки «Юг» продвинулись вперед, улучшив свое тактическое положение. Успешные операции проводились вблизи таких населенных пунктов, как Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка в ДНР. По информации Минобороны, противник лишился семи механизированных бригад и одной бригады территориальной обороны. Украинские военные потеряли до 300 человек, две бронемашины, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два хранилища боеприпасов и два склада материальных средств.