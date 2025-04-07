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Российские войска взяли под контроль Катериновку в ДНР

Ведомости

Войска ВС РФ взяли под контроль сего Катериновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным военного ведомства, там бои вели подразделения группировки войск «Запад». Бойцы нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны.

«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», – добавили в Минобороны.

Тем временем подразделения группировки «Юг» продвинулись вперед, улучшив свое тактическое положение. Успешные операции проводились вблизи таких населенных пунктов, как Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка в ДНР. По информации Минобороны, противник лишился семи механизированных бригад и одной бригады территориальной обороны. Украинские военные потеряли до 300 человек, две бронемашины, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два хранилища боеприпасов и два склада материальных средств.

Не менее активными были действия группировки «Центр». Ее подразделения, по данным Минобороны, заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Елизаветовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Котлино, Удачное, Ленина, Новосергеевка, Котляровка и Богдановка в ДНР. Украинская сторона лишилась около 440 военнослужащих, одного танка, трех единиц бронетехники, семи автомобилей, трех полевых артиллерийских орудий и одного склада боеприпасов.

6 апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль село Басовку в Сумской области. Там наступательные действия вели подразделения группировки «Север».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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