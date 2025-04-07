Российские войска взяли под контроль Катериновку в ДНР
Войска ВС РФ взяли под контроль сего Катериновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным военного ведомства, там бои вели подразделения группировки войск «Запад». Бойцы нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны.
«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», – добавили в Минобороны.
Тем временем подразделения группировки «Юг» продвинулись вперед, улучшив свое тактическое положение. Успешные операции проводились вблизи таких населенных пунктов, как Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка в ДНР. По информации Минобороны, противник лишился семи механизированных бригад и одной бригады территориальной обороны. Украинские военные потеряли до 300 человек, две бронемашины, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два хранилища боеприпасов и два склада материальных средств.
Не менее активными были действия группировки «Центр». Ее подразделения, по данным Минобороны, заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Елизаветовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Котлино, Удачное, Ленина, Новосергеевка, Котляровка и Богдановка в ДНР. Украинская сторона лишилась около 440 военнослужащих, одного танка, трех единиц бронетехники, семи автомобилей, трех полевых артиллерийских орудий и одного склада боеприпасов.
6 апреля сообщалось, что российские военные взяли под контроль село Басовку в Сумской области. Там наступательные действия вели подразделения группировки «Север».