Российские военные взяли под контроль село Басовку в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль село Басовку в Сумской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что Басовка перешла под контроль российских военных в ходе наступательных действий подразделений группировки «Север».
4 апреля в Минобороны сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Розовка и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР). В минувшие выходные российские военные установили контроль над населенным пунктом Запорожье в ДНР, а 29-го – над поселком Пантелеймоновка. 1 апреля под контроль армии России перешел поселок Разлив.