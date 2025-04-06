Российские военные взяли под контроль село Басовку в Сумской области

4 апреля в Минобороны сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Розовка и Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР). В минувшие выходные российские военные установили контроль над населенным пунктом Запорожье в ДНР, а 29-го – над поселком Пантелеймоновка. 1 апреля под контроль армии России перешел поселок Разлив.