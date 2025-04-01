Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль поселок Разлив в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
В сообщении министерства уточняется, что Разлив перешел под контроль ВС РФ в результате «активных и решительных действий» подразделений группировки войск «Восток».
30 марта Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР. Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Центр».
В тот же день ВС РФ уничтожили ракетным ударом по пункту временной дислокации подразделений службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) страны до 170 украинских боевиков и иностранных наемников.