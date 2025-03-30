Минобороны заявило об уничтожении ракетным ударом до 170 боевиков и наемников

По информации оборонного ведомства, за последние сутки подразделения группировки войск «Днепр» также поразили силы трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей, а также в Херсоне. Были уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, склад боеприпасов и склад горючего, говорится в сводке. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в разных районах ДНР, потери ВСУ достигли до 300 человек.