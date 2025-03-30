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Минобороны заявило об уничтожении ракетным ударом до 170 боевиков и наемников

Ведомости

Российские Вооруженные силы (ВС РФ) уничтожили ракетным ударом по пункту временной дислокации подразделений службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) страны до 170 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, за последние сутки подразделения группировки войск «Днепр» также поразили силы трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей, а также в Херсоне. Были уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, склад боеприпасов и склад горючего, говорится в сводке. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в разных районах ДНР, потери ВСУ достигли до 300 человек.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР. Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. 29 марта Минобороны в ежедневной сводке писало о взятии под контроль населенных пунктов Пантелеймоновка и Щербаки в ДНР и Запорожской области. Российские силы в ходе наступательных действий также установили контроль над селом Веселовка в Сумской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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