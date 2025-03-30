Минобороны заявило об уничтожении ракетным ударом до 170 боевиков и наемников
Российские Вооруженные силы (ВС РФ) уничтожили ракетным ударом по пункту временной дислокации подразделений службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) страны до 170 украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, за последние сутки подразделения группировки войск «Днепр» также поразили силы трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах Запорожской и Херсонской областей, а также в Херсоне. Были уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, склад боеприпасов и склад горючего, говорится в сводке. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в разных районах ДНР, потери ВСУ достигли до 300 человек.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР. Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. 29 марта Минобороны в ежедневной сводке писало о взятии под контроль населенных пунктов Пантелеймоновка и Щербаки в ДНР и Запорожской области. Российские силы в ходе наступательных действий также установили контроль над селом Веселовка в Сумской области.