ВС России взяли под контроль Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки Запорожской области
Российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Поселок Пантелеймоновка перешел под контроль российской армии в результате «решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомства. Контроль над селом Щербаки в Запорожской области установили в результате «активных и решительных действий» подразделения группировки войск «Днепр», говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск «Запад» ранее взяли под контроль село Красное Первое в Харьковской области, сообщило 28 марта Минобороны РФ. 25 марта ВС России взяли поселок городского типа Мирное в ДНР и село Малые Щербаки в Запорожской области.
9 марта российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР. Позже в населенном пункте был создан коридор для эвакуации, чтобы обезопасить мирных жителей от прилетов FPV-дронов вооруженных сил Украины.