ВС России взяли под контроль Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки Запорожской области

Поселок Пантелеймоновка перешел под контроль российской армии в результате «решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомства. Контроль над селом Щербаки в Запорожской области установили в результате «активных и решительных действий» подразделения группировки войск «Днепр», говорится в сообщении.