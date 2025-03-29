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ВС России взяли под контроль Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки Запорожской области

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Поселок Пантелеймоновка перешел под контроль российской армии в результате «решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомства. Контроль над селом Щербаки в Запорожской области установили в результате «активных и решительных действий» подразделения группировки войск «Днепр», говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Запад» ранее взяли под контроль село Красное Первое в Харьковской области, сообщило 28 марта Минобороны РФ. 25 марта ВС России взяли поселок городского типа Мирное в ДНР и село Малые Щербаки в Запорожской области.

9 марта российские военные взяли под контроль село Константинополь в ДНР. Позже в населенном пункте был создан коридор для эвакуации, чтобы обезопасить мирных жителей от прилетов FPV-дронов вооруженных сил Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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