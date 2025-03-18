Российские военные создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя

Сообщается, что для создания коридора российские военные развернули средства радиоэлектронной борьбы. Во время эвакуации гражданских операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер дронов. В министерстве рассказали, что люди перемещались от укрытия к укрытию, а во время обстрелов прятались в подвалах и развалинах. Когда им удалось выйти в безопасное место, военнослужащие доставили людей на технике в Донецк. В городе их встретили медики и волонтеры.