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Российские военные создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ создали коридор для эвакуации из села Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили ТАСС в Минобороны.

Коридор был создан, чтобы обезопасить мирных жителей от прилетов FPV-дронов вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны рассказали, что по данному коридору были эвакуированы 10 человек, в том числе четверо детей. До этого они скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе.

Сообщается, что для создания коридора российские военные развернули средства радиоэлектронной борьбы. Во время эвакуации гражданских операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер дронов. В министерстве рассказали, что люди перемещались от укрытия к укрытию, а во время обстрелов прятались в подвалах и развалинах. Когда им удалось выйти в безопасное место, военнослужащие доставили людей на технике в Донецк. В городе их встретили медики и волонтеры.

ВС РФ взяли под контроль Константинополь 9 марта. Сообщалось, что контроль над населенным пунктом был установлен в результате действий подразделений группировки войск «Восток».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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