Российские военные создали коридор для эвакуации жителей из Константинополя
Вооруженные силы (ВС) РФ создали коридор для эвакуации из села Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили ТАСС в Минобороны.
Коридор был создан, чтобы обезопасить мирных жителей от прилетов FPV-дронов вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны рассказали, что по данному коридору были эвакуированы 10 человек, в том числе четверо детей. До этого они скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе.
Сообщается, что для создания коридора российские военные развернули средства радиоэлектронной борьбы. Во время эвакуации гражданских операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер дронов. В министерстве рассказали, что люди перемещались от укрытия к укрытию, а во время обстрелов прятались в подвалах и развалинах. Когда им удалось выйти в безопасное место, военнослужащие доставили людей на технике в Донецк. В городе их встретили медики и волонтеры.
ВС РФ взяли под контроль Константинополь 9 марта. Сообщалось, что контроль над населенным пунктом был установлен в результате действий подразделений группировки войск «Восток».