ВС России взяли под контроль село Константинополь в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Населенный пункт был взят под контроль в результате действий подразделений группировки войск «Восток». Российские военные поразили формирования двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка противника и бригады морской пехоты вблизи населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив ДНР. Противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии (в том числе, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab).
Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции 24 февраля 2022 г. Глава государства объяснял, что она требуется для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем Украина не согласна.