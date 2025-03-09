ВС России взяли под контроль село Константинополь в ДНР

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции 24 февраля 2022 г. Глава государства объяснял, что она требуется для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий ВС РФ взяли территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем Украина не согласна.