8 марта российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. В этот же день The Telegraph писала, что 10 000 военных ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области. Как сообщил изданию младший сержант ВСУ, Киев рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь. Глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что российские подразделения пытаются взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки в Сумской области до Суджи.