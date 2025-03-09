ВС РФ взяли под контроль курскую Лебедевку и хутор Новенькое в Сумской области
Вооруженные силы России взяли под контроль село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Контроль над населенными пунктами установлен в ходе наступления подразделений группировки войск «Север». За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Курском направлении свыше 350 военнослужащих, шесть украинских бойцов сдались в плен.
8 марта российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. В этот же день The Telegraph писала, что 10 000 военных ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области. Как сообщил изданию младший сержант ВСУ, Киев рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь. Глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что российские подразделения пытаются взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки в Сумской области до Суджи.
Украинская армия вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.