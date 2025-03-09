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ВС РФ взяли под контроль курскую Лебедевку и хутор Новенькое в Сумской области

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Контроль над населенными пунктами установлен в ходе наступления подразделений группировки войск «Север». За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Курском направлении свыше 350 военнослужащих, шесть украинских бойцов сдались в плен.

8 марта российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. В этот же день The Telegraph писала, что 10 000 военных ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области. Как сообщил изданию младший сержант ВСУ, Киев рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь. Глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что российские подразделения пытаются взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки в Сумской области до Суджи.

Украинская армия вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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