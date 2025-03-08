Российские военные освободили от ВСУ три населенных пункта в Курской области
Российские военнослужащие освободили три населенных пункта Курской области, занятые вооруженными силами Украины после начала вторжения в регион в августе прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области», – говорится в сообщении.
17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе. В конце февраля Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщало российское оборонное ведомство. 26 февраля стало известно, что военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Орловка и селом Погребки.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.