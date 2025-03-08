Российские военные освободили от ВСУ три населенных пункта в Курской области

17 января Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе. В конце февраля Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщало российское оборонное ведомство. 26 февраля стало известно, что военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Орловка и селом Погребки.