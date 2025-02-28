ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области
Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Войска взяли под контроль населенный пункт в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север».
24 февраля российские военнослужащие взяли Тополи в Харьковской области. 23 февраля ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Улаклы Донецкой народной республики, а 22 февраля – над Новолюбовкой Луганской народной республики.