ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области

24 февраля российские военнослужащие взяли Тополи в Харьковской области. 23 февраля ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Улаклы Донецкой народной республики, а 22 февраля – над Новолюбовкой Луганской народной республики.