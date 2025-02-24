Минобороны заявило о взятии под контроль села Тополи в Харьковской области

По данным оборонного ведомства, в ночь на 24 февраля дежурные российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 22 украинских беспилотника в небе над четырьмя российскими регионами. Над территорией Орловской области было сбито 16 дронов, три БПЛА уничтожены над Брянской областью, два – над Рязанской областью. Еще один беспилотник был перехвачен и уничтожен над Крымом.