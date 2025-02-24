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Минобороны заявило о взятии под контроль села Тополи в Харьковской области

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, места подготовки операторов БПЛА и пункты временной дислокации противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 71 беспилотник самолетного типа.

23 февраля ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Улаклы Донецкой народной республики. 22 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Новолюбовка Луганской народной республики.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 24 февраля дежурные российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 22 украинских беспилотника в небе над четырьмя российскими регионами. Над территорией Орловской области было сбито 16 дронов, три БПЛА уничтожены над Брянской областью, два – над Рязанской областью. Еще один беспилотник был перехвачен и уничтожен над Крымом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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