Минобороны заявило о взятии под контроль села Тополи в Харьковской области
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, места подготовки операторов БПЛА и пункты временной дислокации противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 71 беспилотник самолетного типа.
23 февраля ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Улаклы Донецкой народной республики. 22 февраля российские военные взяли под контроль населенный пункт Новолюбовка Луганской народной республики.
По данным оборонного ведомства, в ночь на 24 февраля дежурные российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 22 украинских беспилотника в небе над четырьмя российскими регионами. Над территорией Орловской области было сбито 16 дронов, три БПЛА уничтожены над Брянской областью, два – над Рязанской областью. Еще один беспилотник был перехвачен и уничтожен над Крымом.