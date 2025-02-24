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Российские средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника за ночь

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя российскими регионами в ночь на 24 февраля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 16 беспилотников были ликвидированы над территорией Орловской области, три БПЛА уничтожены над Брянской областью, два – над Рязанской областью. Еще один украинский беспилотник был перехвачен и уничтожен над территорией Крыма.

В ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО нейтрализовали 20 украинских БПЛА в Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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