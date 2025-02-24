Российские средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника за ночь
Дежурные российские средства противовоздушной обороны ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя российскими регионами в ночь на 24 февраля. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 16 беспилотников были ликвидированы над территорией Орловской области, три БПЛА уничтожены над Брянской областью, два – над Рязанской областью. Еще один украинский беспилотник был перехвачен и уничтожен над территорией Крыма.
В ночь на 23 февраля дежурные средства ПВО нейтрализовали 20 украинских БПЛА в Орловской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.