Российские системы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников
Российские системы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 23 февраля. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА – пять единиц – было уничтожено над Орловской областью. Еще по четыре летательных аппарата были перехвачены над Белгородской и Курской областями, три БПЛА сбиты над Липецкой областью, а по два беспилотника уничтожены над Тульской и Воронежской областями.
В ночь на 22 февраля дежурные средства ПВО нейтрализовали два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.