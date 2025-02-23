Российские системы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников

Больше всего БПЛА – пять единиц – было уничтожено над Орловской областью. Еще по четыре летательных аппарата были перехвачены над Белгородской и Курской областями, три БПЛА сбиты над Липецкой областью, а по два беспилотника уничтожены над Тульской и Воронежской областями.