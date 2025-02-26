Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в интервью «Красной звезде», что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области. По его словам, на тот момент российские бойцы вернули контроль над более чем 800 кв. км в регионе. При этом изначально ВСУ заняли 1268 кв. км.