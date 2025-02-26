Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области
Военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Орловка и селом Погребки в Курской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские бойцы отразили три контратаки противника, а также нанесли поражение формированиям ВСУ вблизи Гоголевки, Гуева, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного.
Авиация и артиллерия атаковали личный состав и технику украинской армии в районах 13 населенных пунктов Курской области и четырех – в Сумской области Украины. ВСУ потеряли свыше 270 человек за сутки.
20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в интервью «Красной звезде», что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области. По его словам, на тот момент российские бойцы вернули контроль над более чем 800 кв. км в регионе. При этом изначально ВСУ заняли 1268 кв. км.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.