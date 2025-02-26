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Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области

Ведомости

Военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Орловка и селом Погребки в Курской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские бойцы отразили три контратаки противника, а также нанесли поражение формированиям ВСУ вблизи Гоголевки, Гуева, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного.

Авиация и артиллерия атаковали личный состав и технику украинской армии в районах 13 населенных пунктов Курской области и четырех – в Сумской области Украины. ВСУ потеряли свыше 270 человек за сутки.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в интервью «Красной звезде», что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области. По его словам, на тот момент российские бойцы вернули контроль над более чем 800 кв. км в регионе. При этом изначально ВСУ заняли 1268 кв. км.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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