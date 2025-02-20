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Генштаб: ВС России освободили в Курской области 64% занятой ВСУ территории

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

По его словам, российские военные вернули контроль над более чем 800 кв. км в Курской области, в то время как изначально вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли 1268 кв. км.

Рудской подчеркнул, что на сегодняшний день инициатива в регионе полностью находится на стороне ВС РФ.

«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов», – отметил он.

19 февраля президенту России Владимиру Путину доложили, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. В ходе посещения завода по производству беспилотников глава государства сообщил, что подразделения ВС РФ сейчас наступают по всей линии боевого соприкосновения.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что ВС России взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск при освобождении Свердликово в Курской области. Свердликово расположено на границе с Сумской областью – всего в 7 км от трассы Сумы – Суджа.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там ведутся боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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