Генштаб: ВС России освободили в Курской области 64% занятой ВСУ территории

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что ВС России взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск при освобождении Свердликово в Курской области. Свердликово расположено на границе с Сумской областью – всего в 7 км от трассы Сумы – Суджа.