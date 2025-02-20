Генштаб: ВС России освободили в Курской области 64% занятой ВСУ территории
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили около 64% территории, занятой противником в Курской области, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».
По его словам, российские военные вернули контроль над более чем 800 кв. км в Курской области, в то время как изначально вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли 1268 кв. км.
Рудской подчеркнул, что на сегодняшний день инициатива в регионе полностью находится на стороне ВС РФ.
«Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов», – отметил он.
19 февраля президенту России Владимиру Путину доложили, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. В ходе посещения завода по производству беспилотников глава государства сообщил, что подразделения ВС РФ сейчас наступают по всей линии боевого соприкосновения.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что ВС России взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск при освобождении Свердликово в Курской области. Свердликово расположено на границе с Сумской областью – всего в 7 км от трассы Сумы – Суджа.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там ведутся боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.