Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

19 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС России установили контроль над дорогой Суджа – Рыльск при освобождении Свердликово в Курской области. Десантники использовали результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурм. Свердликово находится на границе с Сумской областью – всего в 7 км от трассы Сумы – Суджа.