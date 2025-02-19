Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом около часа назад доложили президенту России Владимиру Путину.
«Бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сообщил глава страны во время посещения завода по производству беспилотников.
По словам президента, российские подразделения сейчас наступают по всей линии боевого соприкосновения.
19 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС России установили контроль над дорогой Суджа – Рыльск при освобождении Свердликово в Курской области. Десантники использовали результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурм. Свердликово находится на границе с Сумской областью – всего в 7 км от трассы Сумы – Суджа.
Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 г. и с тех пор ведет бои с российскими войсками. В регионе объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.