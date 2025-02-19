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Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

Ведомости

Бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом около часа назад доложили президенту России Владимиру Путину.

«Бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сообщил глава страны во время посещения завода по производству беспилотников.

По словам президента, российские подразделения сейчас наступают по всей линии боевого соприкосновения.

19 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС России установили контроль над дорогой Суджа – Рыльск при освобождении Свердликово в Курской области. Десантники использовали результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурм. Свердликово находится на границе с Сумской областью – всего в 7 км от трассы Сумы – Суджа.

Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 г. и с тех пор ведет бои с российскими войсками. В регионе объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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