ВС России установили контроль над дорогой Суджа – Рыльск в Курской области
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск при освобождении Свердликова в Курской области, сообщает Минобороны.
«На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск», – указано в сообщении (цитата по ТАСС).
17 февраля Минобороны сообщило, что российская армия в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установила контроль над курским Свердликово. В этот же день оборонное ведомство опубликовало информацию о том, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.
Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 г. и с тех пор ведет бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Согласно заявлениям властей Украины, операция на курском направлении должна была отвлечь ВС России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.
17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.