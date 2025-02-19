ВС России установили контроль над дорогой Суджа – Рыльск в Курской области

Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 г. и с тех пор ведет бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Согласно заявлениям властей Украины, операция на курском направлении должна была отвлечь ВС России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.