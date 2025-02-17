ВС России взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области

17 февраля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под контроль ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в ДНР. Пушилин также рассказал, что сейчас развернулись бои в районе населенного пункта Улаклы.