Зеленский подтвердил данные Белоусова о потере 4000 кв. км территории за год
Украина в 2024 г. потеряла около 4000 кв. км своей территории, а одной из причин этого стали медленные поставки военной помощи из США, заявил президент республики Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский в своем выступлении также призвал создать «вооруженные силы Европы» и выразил обеспокоенность, что США могут прекратить ее поддержку своими войсками, пишет «Униан». По его словам, без украинской армии европейские военные не смогут «остановить Россию».
Он также сообщил, что США сейчас готовятся для ведения диалога между американским президентом Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным, и этот диалог, по его словам, идет без привлечения Украины. Киев никогда не примет переговоры без своего участия, добавил Зеленский.
Министр обороны России Андрей Белоусов в середине декабря прошлого года на итоговой коллегии ведомства заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации взяли за год под контроль почти 4500 кв. км украинских территорий. Тогда он сообщил, что в распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР и 25–30% ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Белоусова, в 2024 г. ВСУ также потеряли 560 000 военных. В конце января Минобороны РФ привело данные, согласно которым порядка 100 000 украинских военных дезертировали и пустились в бега.