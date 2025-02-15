Зеленский подтвердил данные Белоусова о потере 4000 кв. км территории за год

Министр обороны России Андрей Белоусов в середине декабря прошлого года на итоговой коллегии ведомства заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации взяли за год под контроль почти 4500 кв. км украинских территорий. Тогда он сообщил, что в распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР и 25–30% ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Белоусова, в 2024 г. ВСУ также потеряли 560 000 военных. В конце января Минобороны РФ привело данные, согласно которым порядка 100 000 украинских военных дезертировали и пустились в бега.