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Зеленский подтвердил данные Белоусова о потере 4000 кв. км территории за год

Ведомости

Украина в 2024 г. потеряла около 4000 кв. км своей территории, а одной из причин этого стали медленные поставки военной помощи из США, заявил президент республики Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это одна из причин, по которой мы потеряли 4000 кв. км», – сказал он (цитата по ТАСС).

Зеленский в своем выступлении также призвал создать «вооруженные силы Европы» и выразил обеспокоенность, что США могут прекратить ее поддержку своими войсками, пишет «Униан». По его словам, без украинской армии европейские военные не смогут «остановить Россию».

Он также сообщил, что США сейчас готовятся для ведения диалога между американским президентом Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным, и этот диалог, по его словам, идет без привлечения Украины. Киев никогда не примет переговоры без своего участия, добавил Зеленский.

Министр обороны России Андрей Белоусов в середине декабря прошлого года на итоговой коллегии ведомства заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации взяли за год под контроль почти 4500 кв. км украинских территорий. Тогда он сообщил, что в распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР и 25–30% ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По словам Белоусова, в 2024 г. ВСУ также потеряли 560 000 военных. В конце января Минобороны РФ привело данные, согласно которым порядка 100 000 украинских военных дезертировали и пустились в бега.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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