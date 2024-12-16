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Под контроль ВС РФ в зоне спецоперации перешли 4500 кв. км за 2024 год

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации в текущем году взяли под контроль почти 4500 кв. км территорий. Трансляция идет в Telegram-канале Кремля.

«В этом году в состав РФ вошло почти 4500 кв. км территории, занятой противником. В распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР и все еще 25-30% ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей», – подчеркнул Белоусов.

Кроме того, министр отметил, что силы ВСУ постепенно иссякают. По словам Белоусова, в 2024 г. ВСУ потеряли 560 000 военных.

«Как отметил президент России, миллион украинских военных погибло за все время СВО. Только в курской битве киевской режим потерял более 40 000 военнослужащих», – заключил глава ведомства.

12 декабря «Ведомости» писали о взятии под контроль войсками РФ населенного пункта Заря в Донецкой народной республике. 10 декабря ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Желтое в ДНР. 8 декабря российская армия взяла под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР. 7 декабря Минобороны сообщило, что в состав России перешел населенный пункт Берестки в ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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