Под контроль ВС РФ в зоне спецоперации перешли 4500 кв. км за 2024 год

«В этом году в состав РФ вошло почти 4500 кв. км территории, занятой противником. В распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР и все еще 25-30% ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей», – подчеркнул Белоусов.