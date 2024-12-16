Под контроль ВС РФ в зоне спецоперации перешли 4500 кв. км за 2024 год
Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации в текущем году взяли под контроль почти 4500 кв. км территорий. Трансляция идет в Telegram-канале Кремля.
«В этом году в состав РФ вошло почти 4500 кв. км территории, занятой противником. В распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР и все еще 25-30% ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей», – подчеркнул Белоусов.
Кроме того, министр отметил, что силы ВСУ постепенно иссякают. По словам Белоусова, в 2024 г. ВСУ потеряли 560 000 военных.
«Как отметил президент России, миллион украинских военных погибло за все время СВО. Только в курской битве киевской режим потерял более 40 000 военнослужащих», – заключил глава ведомства.
12 декабря «Ведомости» писали о взятии под контроль войсками РФ населенного пункта Заря в Донецкой народной республике. 10 декабря ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Желтое в ДНР. 8 декабря российская армия взяла под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР. 7 декабря Минобороны сообщило, что в состав России перешел населенный пункт Берестки в ДНР.