ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
На этом направлении военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка и Шевченко в ДНР. Отражены девять контратак со стороны противника.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил (ВС) РФ поразили цех производства ударных дронов, скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах. Средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 37 беспилотников самолетного типа.
10 декабря ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Желтое в ДНР. 8 декабря российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР. 7 декабря Минобороны сообщило, что под контроль российских сил перешел населенный пункт Берестки в ДНР. 5 декабря российские военные установили в республике контроль над населенными пунктами Сухие Ялы и Пустынка.
Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.