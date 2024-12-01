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ВС РФ осенью взяли под контроль в ходе спецоперации 88 населенных пунктов

Ведомости

Российские войска в течение осени взяли под контроль 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и и Харьковской областях, в том числе ряд поселков освободили в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ за последние три месяца.

В ДНР группировка «Центр» взяла под свой контроль 37 населенных пунктов, а подразделения группировки войск «Восток» заняли 13 населенных пунктов: Левадное в Запорожской области, Пречистовку, Водяное, Угледар, Золотую Ниву, Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское, Ясную Поляну, Максимовку, Ровнополь, Макаровку и Раздольное в ДНР.

Бойцы группировки «Запад» заняли восемь населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области, еще ряд сел в ДНР перешли под контроль РФ силами подразделений Южной группировки войск.

В Курской области бойцы группировки «Север» в ходе наступления освободили 14 населенных пунктов: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость, Десятый Октябрь, Успеновку, Борки, Новую Сорочину и Покровский.

29 ноября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» взяла под контроль села Воровское и Новая Ильинка в ДНР. Новая Ильинка находится у Кураховского водохранилища, на другом берегу – город Курахово. 4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово Покровского района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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