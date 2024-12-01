ВС РФ осенью взяли под контроль в ходе спецоперации 88 населенных пунктов
Российские войска в течение осени взяли под контроль 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и и Харьковской областях, в том числе ряд поселков освободили в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ за последние три месяца.
В ДНР группировка «Центр» взяла под свой контроль 37 населенных пунктов, а подразделения группировки войск «Восток» заняли 13 населенных пунктов: Левадное в Запорожской области, Пречистовку, Водяное, Угледар, Золотую Ниву, Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское, Ясную Поляну, Максимовку, Ровнополь, Макаровку и Раздольное в ДНР.
Бойцы группировки «Запад» заняли восемь населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области, еще ряд сел в ДНР перешли под контроль РФ силами подразделений Южной группировки войск.
В Курской области бойцы группировки «Север» в ходе наступления освободили 14 населенных пунктов: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость, Десятый Октябрь, Успеновку, Борки, Новую Сорочину и Покровский.
29 ноября Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Центр» взяла под контроль села Воровское и Новая Ильинка в ДНР. Новая Ильинка находится у Кураховского водохранилища, на другом берегу – город Курахово. 4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово Покровского района.