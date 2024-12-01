ВС РФ осенью взяли под контроль в ходе спецоперации 88 населенных пунктов

Российские войска в течение осени взяли под контроль 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и и Харьковской областях, в том числе ряд поселков освободили в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сводок Минобороны РФ за последние три месяца.